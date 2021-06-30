Ускладнення погоди передбачають синоптики на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні пройдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні вітри, а температурні показники сягатимуть тридцятиградусної позначки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі обійдеться без опадів, вдень можливі короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 19 тепла, вдень спостерігатиметься 29-31 градус тепла.

«У середу поблизу західних областей України розляжеться лінія збіжності, зона зустрічі повітряних потоків. Вздовж таких ліній часто збираються хмари. Тобто, саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози із різними супутними явищами типу шквалів, граду і навіть часом смерчів. 30-го червня, в завершальний день дебютного літнього місяця, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних областях України. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +25+30 градусів».

За попередніми прогнозами, липень в Україні почнеться теплою погодою із періодичними грозовими дощами.