Три тисячі доларів за вступ: на хабарі спіймали доцентку тернопільського вишу. ФОТО

Три тисячі доларів за навчання у виші вимагала в абітурієнта доцентка кафедри одного із навчальних закладів Тернополя. Жінку під час отримання неправомірної вигоди затримали правоохоронці.

Працівники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури відпрацьовували інформацію про те, що одна із викладачок університету Тернополя неодноразово вимагала та отримувала неправомірну вигоду.

Гроші жінка брала від абітурієнтів за сприяння у вступній кампанії, успішне складання вступних іспитів та зарахування на державну форму навчання. Свої послуги цінила по-різному. Усе залежало від кінцевого результату. Ціни коливалися від пятнадцяти тисяч гривень і до 112 тисяч.

Зібравши достатню доказову базу, оперативники взяли підозрювану “на гарячому”, коли вона отримувала частину від обумовленої суми, а саме – 53 тисячі гривень.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК України. Тернополянці уже оголосили підозру згідно з частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.