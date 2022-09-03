Три автомобілі зіткнулися у Тернополі. ФОТО

У Тернополі на “Алясці” сталася дорожньо-транспортна пригода.

За словами очевидців події, в напрямку від вулиці Л. Курбаса – Морозенка, на повороті праворуч, зіткнулися три автомобілі.

Як повідомляють Тернополяни, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Автівки отримали механічні пошкодження.

Через аварію утворився затор. На місці події працювали патрульні.

Ймовірною причиною ДТП є те, що один із водіїв не увімкнув покажчик повороту, інші ж не дотрималися безпечної дистанції та не встигли загальмувати.