Три автомобілі зіткнулися на Тернопільщині: є потерпілі

Три автівки зіткнулися 26 березня на дорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, неподалік села Кам’янки Підволочиської територіальної громади.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Prado не впорався з керуванням, виїхав частково на смугу зустрічного руху та врізався у Hyundai Elantra. В результаті удару Hyundai відкинуло на іншу смугу і там в іномарку в’їхав автомобіль ВАЗ.

До лікарні за меддопомогою звернувся кермувальник ВАЗу та пасажир Hyundai. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

ДТП внесена в ЄРДР. Триває слідство.

Фото ілюстративне