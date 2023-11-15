Минулої доби на Тернопільщині виявили шість небезпечних “подарунків” Другої світової війни.

“Боєприпаси часів Другої світової війни, не дивлячись на їхні розміри та вік, залишаються потенційно небезпечними. Натрапити на них можна в різноманітних місцях. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмета – дотримуйтесь правил мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують у ДСНС.

14 листопада зареєстровано два випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. У полі поблизу села Комарівка Бережанської територіальної громади виявлено артснаряд АС-150 мм часів Другої світової війни. У селі Коцюбинчики Гусятинської громади на приватній земельній ділянці виявлено артснаряд АС-122 мм часів Другої світової війни. На місця виявлення направлено піротехнічний підрозділ Головного управління ДСНС.

Цього ж дня на території лісового масиву поблизу села Пастуше Чортківської громади виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці один артснаряд АС-76 мм та три вибухники часів Другої світової війни.