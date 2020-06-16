Тижневик “Ділова столиця” оприлюднив традиційний квартальний рейтинг успішності голів обласних державних адміністрацій. Намісник Зеленського у Тернопільській області Володимир Труш опинився на 15-му місці.

Це нижче на одне місце, ніж у попередника Труша – Сопеля. Хоча, об’єктивно, цей рейтинг більше стосується діяльності Сопеля, бо Труша призначили в другій половині березня. Тому на цю позицію краще дивитися з точки зору ефективності усієї тернопільської ЗЕ-команди.

У Труша кадрові проблеми

Менше п’яти місяців протримався на чолі Тернопільської ОДА Ігор Сопель – з 31 жовтня 2019 го по 18 березня 2020 року. З 19 березня головою ОДА є Володимир Труш (-18 балів), пише ДС.

Одна з найбільш проблемних сфер Тернопільщини – ринок праці. У першому кварталі область посіла передостаннє місце за середньомісячною зарплатою – 8456 грн, що в 1,3 рази менше, ніж в середньому по Україні. І хоча по динаміці штатних працівників область потрапила в двійку найкращих, але уникнути великих скорочень вдалося лише завдяки вимушеній неповній зайнятості. Зокрема, Тернопільщина допустила найбільшу по Україні частку працівників, відправлених у відпустки за свій рахунок: 3,9% (в середньому по Україні – 1,3%, тобто втричі нижче).

Також область допустила стрімке падіння промисловості. У першому кварталі промислова продукція скоротилася на 10,2% (третє місце знизу), а за підсумками чотирьох місяців – вже на 16,1% (четверте місце знизу). Зокрема, різко знизили виробництво обидві найбільші промислові галузі Тернопільщини – харчова та енергетична. Продукція харчової промисловості скоротилася на 30,8%, виробництво електроенергії – на 20%.

Крім того, в першому кварталі область увійшла у четвірку аутсайдерів за обсягом експорту товарів і послуг на душу населення і за динамікою капінвестицій (падіння в 1,84 рази), а за обсягом капінвестицій на одного жителя виявилася у вісімці гірших.

З іншого боку, Тернопільщина увійшла в четвірку кращих регіонів за динамікою будівельної продукції. А за загальною площею нового житла і нових нежитлових будівель на тисячу жителів область виявилася, відповідно, у вісімці і шістці кращих.

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