У дорожньо-транспортних пригодах, що сталися на дорогах Тернопільщини за минулі вихідні, травмувалися троє осіб, серед них двоє підлітків.

28 серпня аварія сталася в селі Красне Чортківського району. На місці події поліцейські встановили, що житель селища Сатанів Хмельницької області, керуючи автомобілем ВАЗ – 2107, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із мотоциклом. Водій двоколісного транспортного засобу, житель села Красне, 2006 року народження, та пасажир, 2008 року народження, отримали травми та були госпіталізовані.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, потрапив до лікарняного закладу житель села Золотники Тернопільського району, 1965 року народження. Чоловік кермував велосипедом. Про ДТП повідомила жителька Тернополя – саме вона допустила зіткнення з двоколісним транспортним засобом на дорозі в селі Золотники.

Вирішується питання про внесення відомостей за обидвома фактами до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.