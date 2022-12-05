У Тернополі сьогодні провели в останню земну путь загиблого Героя Тараса Щирбу.
Захисник загинув у боях в Донецькій області. Без батька залишилися троє дітей.
До повномасштабного вторгнення ворога Тарас Щирба працював у КП “Тернопільміськсвітло”.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Тернопіль попрощався з Героєм, працівником КП «Тернопільміськсвітло» Щирбою Тарасом Михайловичем, який віддав своє життя захищаючи Україну на Донеччині. У нього залишилась дружина та троє дітей. Вічна пам’ять!”