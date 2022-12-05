Троє дітей залишилися без батька: у Тернополі попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО

У Тернополі сьогодні провели в останню земну путь загиблого Героя Тараса Щирбу.

Захисник загинув у боях в Донецькій області. Без батька залишилися троє дітей.

До повномасштабного вторгнення ворога Тарас Щирба працював у КП “Тернопільміськсвітло”.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Тернопіль попрощався з Героєм, працівником КП «Тернопільміськсвітло» Щирбою Тарасом Михайловичем, який віддав своє життя захищаючи Україну на Донеччині. У нього залишилась дружина та троє дітей. Вічна пам’ять!”