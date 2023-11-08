Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі.

Вчора вранці на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Бережанка Лановецької територіальної громади. Під час гасіння врятовано житлову та господарську будівлі. На місці події було виявлено тіло власниці помешкання без ознак життя. Внаслідок пожежі знищені облицювання стін та стелі, а також речі домашнього вжитку.

Сьогодні о 3-й ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Яблунів Копичинецької громади. Вогнем знищено господарську будівлю, а також бетономішалку, корморізку, велосипед та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано. Під час гасіння врятовано сусідню господарську будівлю.

Обставини виникнення обох надзвичайних подій та суми завданих матеріальних збитків встановлюються.