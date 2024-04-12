В області люди самовільно спалюють листя та сміття. Нещодавно такий факт був зафіксований на території Тернопільської міської громади.

Під час проведення рейду поліцейський офіцер громади Андрій Шеременда спільно з інспекторами управління муніципальної інспекції та провідним інспектором районного управління ДСНС виявили двох чоловіків, які спалювали суху траву на території своїх господарств. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків) та накладено штраф у розмірі 3060 грн.

З початку року на Тернопільщині рятувальники ліквідували близько 100 пожеж на відкритих територіях при цьому постраждало понад 70 гектарів землі.

Правоохоронці наголошують, що за спалювання сухої трави та листя згідно ч.1 ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф від 3 060 до 6 120 гривень для громадян та від 15 300 гривень до 21 420 гривень на посадових осіб. За такі ж дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розмір штрафу становить від 6 120 до 12 240 гривень для громадян та від 21 420 гривень до 30 600 гривень на посадових осіб відповідно.

Крім того, в деяких випадках за так дії передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються штрафом (від 91 800 до 153 000 грн.), або позбавленням волі на строк до п’яти років. Якщо внаслідок цього ще й загинули люди, тварини, чи настали інші тяжкі наслідки, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також згідно зі статтею 113 Кримінального кодексу України, у воєнний час спалювання сухої трави, листя чи іншої рослинності може бути розглянуто як диверсія, що є злочином. За такі дії передбачено кримінальну відповідальність, яка може включати позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, а також конфіскацію майна.