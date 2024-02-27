Експерти постійно моніторять гральні заклади України, складають рейтинги кращих та корегують дані. Це дозволяє шанувальникам азарту знати перелік найбільш чесних та вигідних закладів з щедрими бонусами та якісними іграми, щоб обрати найбільш прийнятне онлайн казино. Пропонуємо вашій увазі ТОП 5 кращих гральних закладів України, де можна грати на гривні.

Космолот

Власник ТОВ «СПЕЙСИКС» Офіційний сайт cosmolot.ua Ліцензія КРАІЛ від08.02.2021 Саппорт support@cosmolot.ua, 0-800-332-707 Верифікація «Дія»

Гральний заклад працює з 2018 року. Офіційний сайт представлений державною мовою, депозити та вивід коштів здійснюються у гривнях. Має додаток для девайсів Андроїд та iOS. Майданчик має бездоганну репутацію, пропонує понад 1 000 високоякісних азартних ігор відомих провайдерів та вигідні бонуси. Новачків чекає щедрий подарунок — до 150 000 грн та 550 фріспінів.

SLOTS CITY

Власник ТОВ «ГЕЙМДЕВ» Ліцензія КРАІЛ від 16.02.2021 Саппорт support@slotscity.ua, 0-800-750-774 Офіційний сайт slotscity.ua Верифікація «Дія»

Онлайн казино працює з 2021 року. Новачків чекає подарунок максимум до 200 тис грн та 500 безкоштовних обертів. За посиланням – https://namu.kiev.ua/casino/slots-city/ можна зареєструватися, та отримати бонус. Мінімальний депозит лише 100 грн. Платежі здійснюються за допомогою популярних в Україні платіжних систем. Є додаток для Андроїд. Загальна кількість ігрових автоматів — понад 5 000. Грати на гроші можна після реєстрації повнолітнім гравцям, які старші за 21 рік.

VBET

Власник ТОВ «Vbet УКРАЇНА» Рік створення 2003 Ліцензія КРАІЛ від 03.06.21 Додаток Android, iOS Офіційний сайт vbet.ua Мова Українська Саппорт support@vbet.ua Бонус 3 000 грн

На одній платформі постачаються послуги з беттінгу та гемблінгу. Заклад виник у Вірменії. Майданчик доступний на десктопних та портативних пристроях з ОС Андроїд та iOS. Мінімальна ставка — 100 грн, а бонус для новачків складає 3 000 грн.

SLOTOKING

Бренд «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія КРАІЛ від 26.04.21 Офіційний сайт slotoking.ua Саппорт support@slotoking.ua, +38 (094) 711 711 6 Рік створення 2012 Бонус 125 000 грн та 500 FS Додаток Android, iOS Кількість ігор 1 500+

Оригінальний гральний заклад, який пропонує якісні послуги. Офіційний сайт доступний українською. Платежі приймають у гривнях. Виграші нараховуються через платіжні системи, які без перешкод діють в Україні. Майданчик має гарну репутацію та відгуки, гарантує безпеку та конфіденційність.

Пин Ап

Власник ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Рік заснування 2021 Офіційний сайт pin-up.ua Ліцензія КРАІЛ від 21.04.21 Бонус До 200 000 грн та 250 FS Додаток Android, iOS Кількість ігор 6 000+ Саппорт 0-800-509-777

Віртуальне казино виконане у стилі пінап приваблює не тільки якісним обслуговуванням і великим вибором азартний розваг, а й гарними дівчатами. Заклад діє на території України легально, приймає платежі у національній валюті сайт доступний українською.

Висновок

Онлайн казино діє багато ліцензійних гральних закладів, які дотримуються законодавства країни та сплачують податки до її бюджету. Всі ці майданчики гарантують безпеку, чесність та конфіденційність, дбають про комфорт клієнтів та надають доступ лише до сертифікованого софту. Крім казино з ТОП5 кращих достойними майданчиками також є First, VULKAN, ChampionCasino, Super Gra, GGBET, SLOTOR777. Всі вони перевірені на чесність експертами гемблінгу. Якщо ви обираєте казино для реєстрації, то краще зупинитись на одному з закладів, які є у переліку рекомендованих. Так ви можете бути впевненими у чесності гри та виплатах виграшів. До того ж, якщо грати у ліцензійному гральному закладі та отримувати винагороду, до вас ніколи не буде питань у податкової.