Експерти постійно моніторять гральні заклади України, складають рейтинги кращих та корегують дані. Це дозволяє шанувальникам азарту знати перелік найбільш чесних та вигідних закладів з щедрими бонусами та якісними іграми, щоб обрати найбільш прийнятне онлайн казино. Пропонуємо вашій увазі ТОП 5 кращих гральних закладів України, де можна грати на гривні.

Космолот

ВласникТОВ «СПЕЙСИКС»
Офіційний сайтcosmolot.ua
ЛіцензіяКРАІЛ від08.02.2021
Саппортsupport@cosmolot.ua, 0-800-332-707
Верифікація«Дія»

Гральний заклад працює з 2018 року. Офіційний сайт представлений державною мовою, депозити та вивід коштів здійснюються у гривнях. Має додаток для девайсів Андроїд та iOS. Майданчик має бездоганну репутацію, пропонує понад 1 000 високоякісних азартних ігор відомих провайдерів та вигідні бонуси. Новачків чекає щедрий подарунок — до 150 000 грн та 550 фріспінів.

SLOTS CITY

ВласникТОВ «ГЕЙМДЕВ»
ЛіцензіяКРАІЛ від 16.02.2021
Саппортsupport@slotscity.ua, 0-800-750-774
Офіційний сайтslotscity.ua
Верифікація«Дія»

Онлайн казино працює з 2021 року. Новачків чекає подарунок максимум до 200 тис грн та 500 безкоштовних обертів. За посиланням – https://namu.kiev.ua/casino/slots-city/ можна зареєструватися, та отримати бонус.  Мінімальний депозит лише 100 грн. Платежі здійснюються за допомогою популярних в Україні платіжних систем. Є додаток для Андроїд. Загальна кількість ігрових автоматів — понад 5 000. Грати на гроші можна після реєстрації повнолітнім гравцям, які старші за 21 рік.

VBET

ВласникТОВ «Vbet УКРАЇНА»
Рік створення2003
ЛіцензіяКРАІЛ від 03.06.21
ДодатокAndroid, iOS
Офіційний сайтvbet.ua
МоваУкраїнська
Саппортsupport@vbet.ua
Бонус3 000 грн

На одній платформі постачаються послуги з беттінгу та гемблінгу. Заклад виник у Вірменії. Майданчик доступний на десктопних та портативних пристроях з ОС Андроїд та iOS. Мінімальна ставка — 100 грн, а бонус для новачків складає 3 000 грн.

SLOTOKING

Бренд«СЛОТС Ю.ЕЙ.»
ЛіцензіяКРАІЛ від 26.04.21
Офіційний сайтslotoking.ua
Саппортsupport@slotoking.ua, +38 (094) 711 711 6
Рік створення2012
Бонус125 000 грн та 500 FS
ДодатокAndroid, iOS
Кількість ігор1 500+

Оригінальний гральний заклад, який пропонує якісні послуги. Офіційний сайт доступний українською. Платежі приймають у гривнях. Виграші нараховуються через платіжні системи, які без перешкод діють в Україні. Майданчик має гарну репутацію та відгуки, гарантує безпеку та конфіденційність.

Пин Ап

ВласникТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»
Рік заснування2021
Офіційний сайтpin-up.ua
ЛіцензіяКРАІЛ від 21.04.21
БонусДо 200 000 грн та 250 FS
ДодатокAndroid, iOS
Кількість ігор6 000+
Саппорт0-800-509-777

Віртуальне казино виконане у стилі пінап приваблює не тільки якісним обслуговуванням і великим вибором азартний розваг, а й гарними дівчатами. Заклад діє на території України легально, приймає платежі у національній валюті сайт доступний українською.

Висновок

Онлайн казино діє багато ліцензійних гральних закладів, які дотримуються законодавства країни та сплачують податки до її бюджету. Всі ці майданчики гарантують безпеку, чесність та конфіденційність, дбають про комфорт клієнтів та надають доступ лише до сертифікованого софту. Крім казино з ТОП5 кращих достойними майданчиками також є First, VULKAN, ChampionCasino, Super Gra, GGBET, SLOTOR777. Всі вони перевірені на чесність експертами гемблінгу. Якщо ви обираєте казино для реєстрації, то краще зупинитись на одному з закладів, які є у переліку рекомендованих. Так ви можете бути впевненими у чесності гри та виплатах виграшів. До того ж, якщо грати у ліцензійному гральному закладі та отримувати винагороду, до вас ніколи не буде питань у податкової.