Тіло Ярослава Пасемника зустрінуть сьогодні на Тернопільщині: захисника похоронять у його день народження

У п’ятницю, 24-го листопада, навіки повернеться на щиті додому наш захисник, мешканець села Жовнівка Бережанської громади Ярослав Пасемник.

Ярослав загинув 19-го листопада на Запорізькому напрямку. Завтра, 25 листопада, йому мало б виповнитися 39 років…

“Ми часто чуємо “Герої не вмирають”. Так, вони не вмирають у нашій пам’яті, у наших серцях, у наших спогадах. Але, на жаль, людини вже немає, ніщо не зможе її повернути. Вони йдуть від нас, не попереджаючи, залишаючи після себе світлі і хороші спомини, і… холодну, чорну порожнечу. А ми повинні завжди пам’ятати, що гинуть герої за нас. Тож на нас тепер лежить обов’язок жити достойно, боротися з ворогом так, як вони боролись заради нас”, – ідеться у зверненні Першого відділу Тернопільського РТЦК СП.

Конвой з тілом воїна дістанеться кордонів Бережанської громади – сіл Комарівка та Шибалин орієнтовно о 11:45-12:00 годині. Близько 12:15 конвой зустрінуть на вулиці Тернопільській у Бережанах. Приблизно о 12:30 ескорт з тілом рухатиметься вулицями Тернопільська, Привокзальна та Лесі Українки до рідного обійстя Ярослава в селі Жовнівка. О 13:00 односельці зустрінуть Героя при в’їзді в рідне село.

Чин парастасу відбудеться в селі Жовнівка у п’ятницю, 24-го листопада, о 17-й годині на рідному подвір’ї Ярослава.

Чин похорону почнеться в селі Жовнівка в суботу, 25-го листопада, о 12:00. Поховають Героя на сільському кладовищі.

“Гідно проведемо в останню путь нашого земляка, долучившись до чину поховання або віддавши шану при зустрічі ескорту з тілом Ярослава”, – закликають у Бережанській міській раді.