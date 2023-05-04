Сумна звістка сколихнула рятувальників Тернопільщини та загалом всієї Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3 травня під час розмінування території Чугуївського району Харківської області загинув старшина служби цивільного захисту Дубіна Віталій Іванович, який проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону.

Колектив пожежно-рятувальної служби Тернопільської області висловлює щире, глибоке співчуття рідним, близьким та колегам Віталія, з приводу тяжкої втрати.

“Поділяємо Ваше горе та сумуємо разом з Вами…”. – ідеться у зверненні тернопільських рятувальників з приводу загибелі колеги.