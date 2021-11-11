Для чого взагалі існує держава? І чому людство, розпочавши з примітивної організації первісного стада, дійшло, врешті-решт, саме до такої форми організації свого життя? Декотрі вважають, що вона є самоціллю і закликають гинути за неї. Не впевнений, що знайдеться надто багато охочих піти за такими закликами – в свідомості переважної більшості обивателів місія держави, передусім, полягає в тому, щоб забезпечувати, а коли потрібно – захищати права своїх громадян. Адже, в світлі новітніх гуманістичних уявлень, життя людини, її гідність, права і свободи є найвищою цінністю.
Цю свою функцію держава виконує через свої інститути: контролю, регулювання і (недосконала ж бо людська порода) примусу. У тих державах, де ці механізми відлагоджені й діють ефективно, громадяни загалом почуваються впевненими, захищеними і, відповідно, менше підвладні усіляким нервовим зривам, неврозам, психозам, стресам, інфарктам, інсультам – словом, болячкам, які здебільшого виникають через разючу невідповідність між бажаним і тим, що є насправді. Чи то через вплив космосу, чи географічних зон, чи ще з якихось причин, але такі успішні форми суспільної організації не розподілені рівномірно по всій планеті, а зосереджені переважно: а) в центральній і північній частинах Західної Європи; б) на величезній території на північ від Ніагарського водоспаду, де люблять хокей і кленовий сироп; в) у острівній країні, громадяни якої полюбляли ритуально розпорювати собі животи і трощити ребром долоні цеглини; г)у країнах на самому краю світу, де колись бігали зграї здичавілих собак динго, донині стрибають кенгуру і начебто водяться екзотичні птахи ківі. Решта світу нерідко стає ареною державних переворотів, воєнних путчів, революцій – цих індикаторів того, що державна влада недієздатна, недієспроможна, імпотентна і т.д . (хоча далі, здається, вже нікуди).
Знову ж – до функції держави як гаранта дотримання прав людини, адже для пересічного громадянина це є, напевно, головним. Якщо (доводилося чути, є такі щасливі місцевості на світі) державні інститути працюють чітко, чиясь непомірна зажерливість чи інший вияв неповаги до чинних законів ефективно обмежується дієвою юридичною системою і справді незалежною пресою, а суспільство живе саме за законами, оскільки в переважній більшості своїй переконане, що їхнє дотримання – запорука добробуту і порядку, то такі держави спонукають своїх громадян жити в них і різною мірою насолоджуватися життям, а не животіти і мріяти дременути кудись світ за очі. Бо жити за законом – це означає, що немає потреби шукати когось впливового, хто б “порішав” на твою користь , немає потреби в нашому споконвічному блаті (кумівстві, непотизмі), усіляких неформальних зв’язках, слово , усьому тому, на чому стояла, стоїть і, думається, ще дуже довго стоятиме величенька територія обабіч Дніпра на північ від Чорного моря.
Мабуть, це таки не зовсім сприятлива геозона…
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