Чоловік повірив невідомим співрозмовникам та втратив чималу суму – так працюють телефонні аферисти.

Із заявою про вчинення шахрайства до співробітників поліції звернувся житель обласного центру. Зі слів чоловіка, йому зателефонував невідомий, представився співробітником банку і повідомив, що аферисти намагаються розрахуватися його банківською картою. Але, щоб цього не відбулося, необхідно надати дані картки та змінити захисні дані. Погодившись на умови так званого банківського працівника, заявник згодом отримав сповіщення про списання 30 тисяч гривень.

Щоб не потрапити на гачок такого роду шахраїв, поліцейські радять пам’ятати:

працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані платіжних карток;

у разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером на зворотній стороні платіжної картки;

просять надати пін-код банківської картки і кажуть про зняття грошей, блокування платіжної картки припиніть розмову – це шахраї.

Якщо ви все таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».