Тернополянин відмовився від мобілізації через “приступи панкреатиту”: як його покарали

У Тернополі судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Причиною відмови стали “приступи панкреатиту”.

Тернопільський міськрайонний суд засудив його до трьох років ув’язнення. Про це йдеться у вироку суду, передає Оглядач.

Чоловіка визнали придатним до служби в армії за повісткою, яку він отримав у листопаді 2022 року.

Незважаючи на це, він відмовився від мобілізації, стверджуючи, що хворіє на панкреатит і потребує оперативного втручання.

Він надав працівникам військкомату дані про стан його здоров’я, проте там повідомили, що це не привід для уникнення призову. Рішення ВЛК він не оскаржував, проте вважає себе “обмежено придатним до військової служби”. Чоловік повідомив, що йому потрібно робити операцію, але він не має на це грошей.

Зі своєї сторони, офіцер мобілізаційного відділу на суді заявив, що підозрюваний ухилився від служби в армії, працівників ТЦК і СП він запевняв, що не може служити, оскільки утримує повнолітніх дітей. Він додав, що житель Тернополя висновок ВЛК не оскаржував, хоч міг це зробити, надавши документи.

Суд не врахував інформацію про хворобу чоловіка, бо він не надав доказів. Тернополянина визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Він має право оскаржити це рішення в апеляційному суді.