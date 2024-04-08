Житель Тернополя потрапив у пастку афериста, втратив гроші, за які планував придбати товар, і лише за декілька днів після цього звернувся до поліції.

За словами потерпілого, він на сайті оголошень знайшов товар, який мав використовувати по роботі. Це – квадрокоптер “Mavic DJI 3 Fly more”. Чоловік зв’язався із продавцем та сказав, що купує дану техніку.

У ході розмови невідомий переконав покупця в тому, що на пошті доведеться заплатити високу комісію, а тому, щоб цього не було, порекомендував тернополянину оплатити всю суму одразу передоплатою. Продавець запевнив, що як тільки гроші будуть у нього, він скине відео пересилки товару.

Чоловік на вказаний рахунок перерахував 60 тисяч гривень. Проте товару не отримав. За кілька днів після “покупки” звернувся до працівників поліції. Дізнавачі внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу. Триває розслідування.

І працівники поліції, і адміністратори сайту неодноразово наголошують: у жодному разі не погоджуйтесь на попередню оплату, користуйтеся OLX Доставка. У цьому випадку продавець отримає оплату лише після того, як покупець забере посилку у відділенні перевізника-партнера. Водночас вартість доставлення вже зарезервована, тому нічого сплачувати продавцеві особисто не потрібно. А от що необхідно зробити покупцеві — це ретельно перевірити посилку у відділенні перевізника, щоб не забрати додому «кота в мішку». Слід пересвідчитися, що все справне, неушкоджене та відповідає опису в оголошенні. І лише тоді — вносити оплату.