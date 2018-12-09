Тернополянин потрапив у смертельну аварію на Львівщині. ФОТО

09/12/2018 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 грудня близько 16:30 на автодорозі «Ходорів-Вибранівка» неподалік села Бориничі Жидачівського району.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Лексус», 40-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП водій та 45-річний мешканець Івано-Франківської області, пасажир «Лексуса», від отриманих травм померли на місці події. Ще один пасажир – 43-річний мешканець Тернополя з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального Кодексу України.

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