Тернополянин потрапив у смертельну аварію на Львівщині. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 грудня близько 16:30 на автодорозі «Ходорів-Вибранівка» неподалік села Бориничі Жидачівського району.
Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Лексус», 40-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.
Внаслідок ДТП водій та 45-річний мешканець Івано-Франківської області, пасажир «Лексуса», від отриманих травм померли на місці події. Ще один пасажир – 43-річний мешканець Тернополя з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального Кодексу України.
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