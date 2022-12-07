Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 грудня близько 15.00 на автодорозі «Львів-Тернопіль» в межах села Словіта Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «ЗАЗ Ланос» під керуванням 26-річного мешканця району та мікроавтобус «Рено Мастер», за кермом якого перебував житель Тернополя віком 28 років. Внаслідок наїзду водій легковика отримав травми, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.