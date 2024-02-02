Трускавецький міський суд Львівщини виніс вирок уродженцю Тернополя Віктору Р., який у стані алкогольного сп’яніння погрожував бойовою гранатою у будинку.

Суд визнав його винним у хуліганстві та зберіганні боєприпасу, призначивши чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном, передає СrimeZone.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, у невстановлений слідством час Віктор Р. знайшов боєприпас – оборонну ручну гранату із запалом дистанційної дії, та привіз його у місце свого тимчасового проживання.

Ввечері 10 липня 2023 року Віктор Р. перебував у нетверезому стані, він взяв із своєї кімнати гранату, вийшов у загальний коридор житлового будинку та погрожував мешканцям підірвати її, привівши у бойову готовність. У вироку суду прихована адреса, де трапився цей випадок.

Щодо чоловіка порушили кримінальні справи через хуліганство та зберігання боєприпаса. У суді він визнав свою провину. Справу розглянув суддя Володимир Марчук, який дослідив усі матеріали, зокрема дані щодо обвинуваченого, який є вдівцем, має на утриманні неповнолітню дитину та є раніше не судимим.

Суд також враховував, що, згідно висновку судово-психіатричного експерта тяжким психічним розладом хронічного чи тимчасового характеру Віктор Р. не страждав, але виявляв посттравматичний стресовий розлад.

Суддя визнав чоловіка винним у вказаних кримінальних правопорушеннях, призначивши чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.