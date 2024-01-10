Необережне поводження з вогнем призвело до травмування людини.

9 січня на вулиці Курбаса у Тернополі внаслідок спалаху газової суміші під час запалювання газового пальника в гаражному приміщенні отримав опіки полум’ям місцевий громадянин 1959 р. н.

Рятувальники наголошують, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваше майно від пожежі.

“Використовуєте газовий пальник? Перевірте цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу і можливих небезпечних наслідків!

Як це зробити?

Є один простий, добре відомий спосіб — нанесіть мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігайте. Якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна. Це несе загрозу для вашого життя!

Закликаємо купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкції виробника”, – ідеться у повідомленні ДСНС.