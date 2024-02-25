У Тернополі співробітники ДСНС врятували людину із задимленого приміщення.

24 лютого до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дим з квартири на 3 поверсі багатоквартирного житлового будинку на проспекті Степана Бандери.

Рятувальники, котрі прибули на місце події, за допомогою спеціального обладнання відчинили двері та потрапили в помешкання, звідки йшов дим. Як виявилося, задимлення виникло на кухні внаслідок підгоряння їжі. У квартирі співробітники ДСНС виявили 50-річного власника помешкання з явними ознаками отруєння продуктами горіння. Потерпілого вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Всього на місці події працювали три одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.