Субсидії та пільги відтепер всім виплачуватимуть готівкою. Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до управління соціальної політики Тернопільської міської ради.

Як повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич, тернополяни можуть у будь-який час подати заяву про перехід з безготівкової на готівкову грошову форму виплат пільг на житлово-комунальні послуги. Подати таку заяву можна в управлінні соціальної політики (вул. Лисенка, 8.

Право на субсидії мають ті родини, які сплачують від 15% свого доходу за комунальні послуги, – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. З травня 2020-го року діятиме двадцятивідсотковий показник.

«Восени Уряд переглянув ще декілька умов, за якими призначають субсидії. Зокрема, нині не впливає на субсидію наявність причепа у домогосподарстві. Раніше його ідентифікували як транспортний засіб. Також зміни стосуються батьків-вихователів у будинках сімейного типу. Дитячі будинки сімейного типу отримують субсидії на понаднормову площу будинків, не впливає на розмір субсидії і наявність транспортних засобів у батьків-вихователів».

Загалом субсидіями на Тернопільщині користується близько 130 тисяч родин. Управління соцзахисту області продовжують приймати звернення від жителів області.

Софія Романська