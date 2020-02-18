68% мешканців Тернополя позитивно оцінюють роботу міського голови Тернополя. 60,1% – готові обрати Сергія Надала на третій термін. Це один з найкращих показників серед усіх українських міст.

Про це під час пресконференції у Тернополі розповів керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Також соціолог розповів про «свіжі» рейтинги та проблеми, які хвилюють тернополян.

Оцінка роботи мера

68 % тернополян задоволені роботою міського голови Тернополя Сергія Надала. Порівнюючи цей показник з іншими містами України, рівень позитивної оцінки діяльності мера Тернополя один з найкращих в Україні.

Також соціологи поцікавилися у тернополян питанням, чи покращилася ситуація у Тернополі за нинішньої каденції міського голови Сергія Надала. 75% тернополян відповіли, що ситуація покращилася. Лише 4% вважають, що ситуація у місті погіршилася.

Якби завтра відбулися вибори…

Олексій Антипович повідомив, як тернополяни готові голосувати, якби сьогодні відбулися вибори міського голови та міської ради Тернополя.

Так на першому місці з показником 60,1 % є діючий міський голова Сергій Надал. Друге і третє місце ділять між собою з показником 6,1 % представників Європейської Солідарності Степан Барна та «Слуги народу» Віктор Гевко. Ще не визначилися майже 20 % тернополян.

Думка тернополян розділилася щодо підтримки політичних партій, які планують пройти у міську раду Тернополя. З відривом лідирують три партії: «Слуга народу» – готові проголосувати 27,4% тернополян. ВО «Свобода» – 17,4% і Європейська солідарність – 13,3%.

Які проблеми нас найбільше хвилюють?

Також соціолог оприлюднив дані, які з проблем найбільше хвилюють тернополян.

На першому місці серед проблем національного рівня – військовий конфлікт на Сході України. Наступна проблема – хабарництво та корупція влади. Третє місце в рейтингу – безробіття.

Місцеві проблеми тернополян – дещо інші. Тут в пріоритеті низький рівень доходів, а потім вже конфлікт на Сході. До трійки проблем, які важливі для тернополян особисто, входять також тарифи на комунальні послуги.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг». Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%. Терміни проведення дослідження: 5-11 лютого 2020 року.