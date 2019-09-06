«Lets help babusya» – акцію під такою назвою організували в українських містах з нагоди Міжнародного дня благодійності.





Долучилися до добрих справ і тернополяни. У супермаркетах міста волонтери пропонували літнім людям купити продукти.

Тернополянка Марія вирішила взяти участь в акції «Lets help babusya» вперше. Дівчина купила продуктові набори для двох немічних жінок літнього віку. «Моїх емоцій не передати словами. Виявляється, робити добро – це так приємно. А найголовніше – це нескладно, це робити може кожен, потрібне лише бажання. Старші люди в нас переважно потребують допомоги. Їхня пенсія мізерна, порівняно з теперішніми цінами на продукти та цінами на ліки. У бабусь були сльози на очах, вони не очікували цього. Думаю, що і далі долучатимуся до таких акцій, інших людей також заохочую».

Додамо, Всеукраїнська акція «Lets help babusya» проходить уже шостий раз поспіль. Приєднуються до цієї ініціативи у більшості українських міст. Координує акцію Міжнародний благодійний фонд «Lets help».

Софія Романська