Тернополянки щодня ліплять для захисників по кілька тисяч вареників

По кілька тисяч вареників для українських воїнів щодня ліплять тернополянки. Вони збираються у їдальнях шкіл Тернополя. Продукти жертвують місцеві підприємці.

Вчителька математики Галина Іванівна щодня відвідує волонтерський центр. Жінка каже, що готувати улюблені страви українських воїнів почали одразу після вторгнення російських військ.

«Ми не могли сидіти вдома, а зразу бралися до роботи. Переважно ліпимо вареники. Готуємо їх з різними начинками – це і сир, і картопля, і вишні, капуста. Продукти деякі приносимо з дому, багато допомагають наші підприємці, місцеві аграрії. Ми з ранку до обіду були на уроках, поки тривав навчальний рік, а потім одразу у волонтерський центр. Роботи дуже багато. Таким чином хотіли підтримати наших ЗСУ», – каже жінка.

За день жінки виготовляють по 3-5 тисяч вареників. Їх у готовому вигляді у південно-східні регіони доставляють волонтери.