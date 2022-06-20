Труси для українських військових шиють жінки у Тернополі. Справу започаткувала громадська активістка Наталія Орищак. Вона зібрала жінок і налагодила виробництво.

«Хочемо труси із зайцями, – так відповів військовий, жартуючи, коли дружина уточнила, які труси передати. Зайчики, то зайчики. Вона замовила по інтернету тканину з зайцями, наша волонтерська команда швидко пошила труси для всіх хлопців. Ще додали 58 розміру в горохи і поїхали труси до наших захисників. Наші ЗСУ непереможні, бо швидко вчаться воювати, бо сильні духом, бо вміють любити та жартувати. Дякую моїй команді волонтерів, які незважаючи на те, що вже всі вийшли на роботу, продовжують справу, навіть, ночами. Вдячні усім, хто продовжує шукати тканину для пошиття. Також запрошуємо людей, які мають вдома звичайні швейні машинки і готові робити звичайні операції по підгину. Це навіть можуть робити підлітки», – зазначає Наталія Орищак.

Читайте також: Стратегічні труси із зайчиками: тернополянки шиють для бійців спідню білизну

Над пошиттям нижньої білизни згуртувалися багатодітні матері, громадські активісти, небайдужі люди. Від початку війни вони вже виготовили понад 6 тис. пар трусів, білизну відправили українським захисникам.