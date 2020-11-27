Тернопільська ведуча та співачка Ксеня Кічак записала новорічну пісню. Композиція вже зібрала десятки відгуків та сотні переглядів у мережі ютюб.

Назва пісні — “Новорічність”. Саме так трек вирішили назвати слухачі, які голосували за цю версію в інстаграмі.

— Всі ми з нетерпінням чекаємо на закінчення карантину і моменту святкування новорічної ночі. Хтось планує поїхати закордон або ж у гори, хтось готується відзначити свято у гучній компанії. Проте, поки бачимо невтішні прогнози і розуміємо, що швидше за все, 2021-й рік доведеться зустрічати вдома. Наша пісня покликана підняти настрій українців, не засмучуватись, бути веселими і з хорошим настроєм зустріти Новий рік, — розповідає про ідею треку Ксеня Кічак.

Співачка переконана, організувати блискучу новорічну вечірку можна і у власному помешканні. Гірлянди на вікнах, в’язані светри, олів’є та мандарини — незмінні атрибути свята, які піднімуть настрій у будь-якій компанії. А пісня “Новорічність” додасть святкуванню світлих емоцій.