«Родич в поліції» – це один із видів злочинів, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби їх рідні уникнули неіснуючої відповідальності.

Від такого злочину постраждала і 74-річна жителька Тернопільщини. Жінка переказала пройдисвітці 7 000 гривень за спасіння свого 60-річного племінника, який протягом тривалого часу проживає в Сполучених Штатах Америки.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до заявниці зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції в США. Шахрайка розмовляла російською мовою й це не насторожило краянку. Натомість аферистка повідомила, що родич жінки збив неповнолітню дитину, за що йому доведеться відповісти перед законом. Аби уникнути покарання жінці потрібно заплатити кошти на лікування дитини в розмірі 26 000 гривень. Краянка погодилася, однак зазначила, що таких грошей немає, а лише 7000 гривень.

Заявниця поїхала до найближчого терміналу та здійснила транзакцію. Вже пізніше вона зрозуміла, що її ошукали, адже доньці заявниці вдалося зв’язатися з родичем, який простував інформацію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.