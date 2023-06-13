50 000 гривень перерахувала жителька обласного центру шахрайці. За словами потерпілої повіривши додзвонювачці, вона стала жертвою аферистів.

Як вдалося встановити правоохоронцям, до жительки Тернополя зателефонувала невідома жінка, яка представилася співробітницею правоохоронних органів. Вона повідомила, що неповнолітня онука тернополянки штовхнула дівчинку в результаті чого остання зламала руку та пошкодила дороговартісний телефон. Шахрайка запевнила краянку, щоб онука уникнула відповідальності за скоєнні дії, їй необхідно заплатити гроші, як компенсацію. Заявниця погодилася та за підказками додзвонювачки переказала на невідомий рахунок 50000 гривень. Вже згодом коли вона зв’язалася з родичами, то зрозуміла, що її ошукали. За допомогою звернулася до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.