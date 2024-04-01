Поліцейські вкотре застерігають жителів області: якщо вам надходить повідомлення від знайомого чи друга “Позич гроші”, то перш ніж допомогти, переконайтеся, що це не аферист, який видає себе за вашого товариша.

У шахрайську пастку «Друг просить у борг у месенджері» потрапила жителька Тернополя. Замість того щоб перевірити інформацію, жінка поспішила перерахувати на невідомий рахунок майже 23 тисячі гривень.

Зі слів потерпілої, в одній із соцмереж вона отримала повідомлення начебто від знайомої з проханням терміново позичити їй гроші. У сповіщенні також був вказаний номер картки. Жінка поспішила допомогти та перекинути кошти.

Тільки через деякий час заявниця зателефонувала знайомій та з’ясувала, що акаунт подруги зламали шахраї та від її імені надіслали повідомлення з проханням про фінансову допомогу.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження (ст. 190 Кримінального кодексу України). Тривають заходи для розкриття злочину.