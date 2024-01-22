Тернополянка повірила у легкий заробіток і втратила 80 тисяч гривень

Легкий і швидкий заробіток – це одна із найпоширеніших схем шахрайства. Цього разу пройдисвіти ошукали 29-річну мешканку обласного центру.

Заявниця в одній із соціальних мереж знайшла оголошення про заробіток. Потерпіла погодилася на “підробіток” – здійснюючи фінансові операції з обігом валюти. Кілька разів “роботодавці” повертали жінці зароблені кошти, викликавши довіру. Однак, для виводу заробітку, шахраї переконали заявницю, здійснити перерахунок своїх коштів на рахунок аферистів. Вона погодилась та здійснила ряд переказів на суму майже 80 тисяч гривень.

Будьте обережні – не довіряйте оголошенням про «легкий» прибуток в соцмережах.

Пам’ятайте:

надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

довіряйте тільки офіційним ресурсам, уникайте переходу за сумнівними посиланнями;

у жодному разі не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих чи підозрілих платформах;

Якщо ви зрозуміли, що надали дані своїх платіжних карток шахраям, негайно заблокуйте картку.

Будьте уважними і не дайте шахраям жодного шансу!