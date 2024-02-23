У соцмережах шахраї під виглядом різних благодійних організацій часто поширюють фейкові оголошення про оформлення так званої грошової допомоги. Від такого роду пройдисвітів потерпіла 45-річна жителька обласного центру.

Виплати можна було оформити онлайн лише за декілька хвилин. Потрібно було лише обрати банк на картку якого мали надійти кошти. Після переходу за таким посиланням тернополянка ввела всі дані банківської картки, в тому числі, секретні паролі, які в жодному разі не потрібно вводити і повідомляти незнайомим особам. Як наслідок – з електронного гаманця було знято понад 25 000 гривень.

Поліцейські застерігають: в жодному випадку не можна вказувати всі дані банківських карток, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а й до кредитного ліміту. Тоді ви не лише втратите власні кошти, а й матимете борг перед фінустановою.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство). Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.