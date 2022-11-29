Традиційний загальноміський конкурс «Різдвяне диво» оголосили у міській раді. Триватиме він із 1 грудня 2022 року до 22 січня 2023 року. Відповідне розпорядження підписав міський голова.

Такий конкурс проводять, щоб залучити установи, організації, підприємства, заклади, церковні громади, парафії, мешканців Тернопільської міської територіальної громади, дітей та родини до вивчення і пізнання новорічно-різдвяних традицій, звичаїв та обрядів за допомогою засобів народного декоративно-прикладного мистецтва.

Учасники можуть бути будь-якого віку, і можуть подавати роботи, як індивідуальні, так і колективні. Є три номінації конкурсу: «Різдвяна шопка», «Вертепна атрибутика» та «Ялинкова прикраса». Заявки для участі необхідно подавати в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради до 31 грудня 2022 року за адресою: 46001, бульвар Тараса Шевченка,1 кабінет 31, телефони: 52-00-80; 52-67-32. Роботи прийматимуть до 3 січня 2023 року в Українському Домі, що на бульварі Тараса Шевченка, 27.

Виставка поданих на конкурс робіт відбудеться у січні наступного року. Переможці отримають подяки міського голови та грошові винагороди. Для цього у бюджеті на наступний рік передбачать тридцять дев’ять тисяч гривень.

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