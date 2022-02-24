У Тернополі всі служби працюють у посиленому режимі.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. У разі небезпеки жителів громади інформуватимуть додатково.

«Ми змушені були припинити роботу громадського транспорту через загрозу повітряної атаки. Зараз такої небезпеки немає. У разі додаткової небезпеки, будемо інформувати мешканців області. Прошу вас всіх уважно слухати сигнали сирени, слухати інформацію, яка йде по вуличному радіо. Прохання – без потреби не відлучатися з дому. Залишайтеся зі своїми дітьми, залишайтеся з батьками. Я думаю, що ми можемо спільно забезпечити безпеку та функціонування міста», – зазначив Сергій Надал.

Жителів громади попереджають: на вулицях міст України можуть бути російські диверсанти. Особливо слід звертати увагу на людей, які на одязі мають елементи червоного кольору. Бачите підозрілих осіб, невідомі залишені предмети – телефонуйте 102.