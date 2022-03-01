Понад пів тисячі волонтерів вчора, 28 лютого, прийшли у кінотеатр імені О. Довженка, щоб допомогти виготовляти маскувальні захисні сітки для наших військових на передову.

Ми щиро вдячні усім небайдужим та пишаємось, що наше місто подає приклад єдності та підтримки задля захисту України. Зокрема, станом на зараз волонтерів, які допомагають у центрі є достатньо.

Звертаємо увагу, що допомога з виготовлення сіток потрібна в освітніх закладах:

школа №4, (тел. 0972459200);

школа №7, (тел. 0982137482);

школа №14, (тел. 0673923872);

школа №21, (тел. 0352268661);

корпус Галицького коледжу, на вул. Лепкого, 12 (тел. 0352510816).

Приходьте туди та діліться інформацією з іншими.

В єдності наша сила!