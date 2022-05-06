Тернопіль знов у скорботі: на сході загинув ще один захисник з нашого міста

Захищаючи Україну, віддав своє життя ще один боєць з Тернополя. В Луганській області у боях загинув тернополянин Ігор Писаревич.

Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

“Мужні українські воїни більше двох місяців тримають оборону нашої України від російських загарбників. Звістки про втрати серед наших військових боляче ранять нас. Адже це наші сини і доньки, цвіт українського народу.

Тернопіль сьогодні знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання на східних рубежах нашої країни поблизу Луганської області загинув наш земляк, тернополянин Ігор Писаревич”, – ідеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться 6 травня о 10-й годині у Домі печалі, що на Микулинецькій.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!