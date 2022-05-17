У Тернополі встановили першу німецьку колонку-качалку на вулиці Полковника Нечая.

Тернопіль – одне з небагатьох міст в Україні, де вони збереглися, діють та ще й у такій кількості. Саме трубчасті колодязі могли стати альтернативою центральному водопостачанню у «зневоднених» окупантами Маріуполі, Чернігові, Миколаєві та інших містах. Але їх там, на жаль, не було…

Врахувавши гіркий досвід колег, у Тернополі провели ретельне обстеження колонок-качалок і робитимуть це щомісяця. Ті, що підлягали ремонту, запрацювали одразу. Ті, під якими зникла вода в свердловинах, не було сенсу відновлювати. Частина колодязів потребувала настільки вартісного ремонту, що простіше було встановити нові.

Власне, саме нову колонку, яку за сприяння Асоціації «Укрводоканалекологія», передали з-за кордону, встановили на «Новому Світі». Визначають, де облаштувати ще кілька. Решту колонок переправлять до міст, де досі тривають бойові дії. Тернопільські фахівці будуть дистанційно консультувати колег та надаватимуть іншу допомогу.

Прикметно, що одну зі запчастин колодязя трохи видозмінили у механічній майстерні «Тернопільводоканалу», адаптували до українських умов.

“Німецька ретельність й українська винахідливість – потужна зброя проти російських фашистів. Разом переможемо!”, – зазначають у КП “Тернопільводоканал“.