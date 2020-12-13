“Тернопіль став ще менш гітарним”: не стало відомого музиканта

Пішов з життя тернополянин, гітарист гурту Gunz Live Band Валерій Ільків.

Сьогодні важкий день для рідних, колег та друзів музиканта, пише Терен.

– Нині Тернопіль став ше менш гітарним. Земля тобі блюзом… – пише Ростислав Фук, гітарист гурту Los Colorados.

– Лєрчик, спочивай з Богом. Твоя музика, твоя щирість і доброта назавжди залишиться в наших серцях… – коментує у стрічці новин Dima Babinchuk.

Колектив редакції приносить глибокі співчуття рідним Валерія Ільківа.

Gunz Live Band, у складі якого грав покійний Валерій Ільків – краща кавер-команда Західної України з найбільшим репертуаром.