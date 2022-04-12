Тернопільщина втратила ще одного Героя: у боях загинув командир танкового взводу Михайло Процишин

Тернопільщина знову у скорботі. Захищаючи Батьківщину від окупантів, загинув Михайло Процишин.

Про це повідомили у Першому відділі Чортківського РТЦК та СП.

“Перший відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття та переживає глибокий сум з приводу героїчної смерті старшого лейтенанта Процишина Михайла Івановича, командира танкового взводу танкової роти танкового батальйону, який загинув 08 березня 2022 року захищаючи незалежність України біля села Лукашівка Чернігівської області.

Співчуття родині героя.

Вічна пам’ять!

Герою слава!”.