Тернопільщина – на п’ятому місці в Україні за кількістю аварій на автошляхах.

Про це повідомив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський. Також в регіоні один з найвищих показників смертності у ДТП.

Попри збільшення штрафів, аварійність у краї залишається високою. До дорожньо-транспортних пригод призводить порушення правил дорожнього руху, а, зокрема, перевищення швидкості та неправильне маневрування.

«З кожним роком кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується в геометричні прогресії. Для нашого краю – це одне із найболючіших питань. Ми у п’ятірці областей з найвищим рівнем аварійності та смертності на автомобільних дорогах. Відповідно до статистики, по Україні кожні три години на дорогах помирає одна людина. На дорогах помирає більше людей, ніж на війні на сході. В нашому регіоні також більшає транспорту, особливо це простежується в умовах карантину, і це також сприяє аварійності», – зазначає Сергій Ганський.

Щоб попередити аварії, в області застосовують прилади для вимірювання швидкості руху та камери відеофіксації. Вони облаштовані на аварійно небезпечних ділянках.