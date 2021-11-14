Нову партію вакцини Moderna обсягом понад двадцять тисяч доз отримала Тернопільщина.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, найближчим часом мають доставити ще вісімдесят тисяч доз препарату.

В області сьогодні доступні вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer, Moderna. Всього з початку вакцинації здійснено майже 470 тис. щеплень.

“Тернопільська область отримала 20 500 доз вакцини Moderna, загалом заплановано отримати 104 тисячі доз. Вакцинація препаратом Moderna буде відбуватися в центрах та пунктах вакцинації населення, навіть у тимчасових, які ми розгортаємо. Наприклад, вчора ми відкрили тимчасовий пункт у Зарваниці, де вже встигли провакцинувати півсотні людей. У місті Тернопіль отримати щеплення вакциною Moderna можна буде у ТРЦ “Подоляни”, – розповідає Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині працює 16 центрів масової вакцинації. Імунізуватися можна кожного дня без попереднього запису.