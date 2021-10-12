Інноваційні ліки від коронавірусу зі Сполучених Штатів Америки привезли на Тернопільщину.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Медичні препарати розприділили між 11-ма лікарнями краю.

Загалом Україна отримала 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). На Тернопільщину доставили 780 доз Етесевімабу та 390 – Бамланівімабу. Як розповіла Ольга Ярмоленко, механізм їхньої дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 у клітини та нейтралізує дію вірусу, а відтак сприяє запобіганню розвитку COVID-19.

“Дані ліки впливають безпосередньо на вірус. Вони створені за принципом моноклональних антитіл, є замінником імунної відповіді. Препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою”.

Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування COVID-19 та передбачило використання лікарських засобів Bamlanivimab та Etesevimab. Лікарі матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.