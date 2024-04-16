Хотів отримати прибуток, натомість втратив значну суму грошей житель обласного центру. Чоловік через свою довірливість повідомив шахраям конфіденційні дані до своїх банківських рахунків і, як наслідок, – звідти викрали 350 тисяч гривень.

Як встановили працівники Тернопільського районного управління поліції, потерпілий хотів підзаробити, займаючись біржовою торгівлею. Для цього вирішив скористався послугами фірми, яку знайшов в інтернеті, яка нібито надавала консультаційні послуги з цього виду діяльності. Чоловік деякий час спілкувався з її представником. Аферист надавав інструкції, як здійснити купівлю валюти на біржах. Відтак дізнався у тернополянина конфіденційні дані до його рахунків: номера карток, пін-коди та CVV-коди. У результаті, з двох банківських карток потерпілого викрали 90 тисяч гривень, ще 260 тисяч гривень «вивели» з його електронного кабінету. Загальна сума – 350 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.