«16 днів проти насильства» – Тернопільщина долучилася до кампанії, що проходить під такою назвою в усіх країнах світу.

В знак початку акції приміщення облдержадміністрації підсвітили помаранчевим кольором.

Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства» триватиме з 25 листопада по 10 грудня. Упродовж цього періоду відбудеться ряд заходів, спрямованих на подолання домашнього насильства, – каже начальник управління сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний.

«На Тернопільщині цього року спостерігається збільшення кількості зареєстрованих випадків насильства у сім’ї — зареєстровано вже понад 4 тисяч звернень. За аналогічний період минулого року таких випадків було 3,5 тисячі, а в 2017 році — 2,7 тисяч. Це свідчить не про зростання проявів насильства як таких, а збільшення рівня довіри самих постраждалих до структур, що займаються боротьбою з цим негативним соціальним явищем».

Лікарів Тернопільщини упродовж акції вчитимуть ідентифікувати домашнє насильство. Жителів краю просять не мовчати про такі випадки, а повідомляти до правоохоронних органів.

Софія Романська