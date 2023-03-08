Тернопільським підприємцям почали частково компенсовувати вартість придбаних генераторів. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 8 березня.

Комісія, яка розглядає подані підприємцями документи, вже визначила двох, кому повернуть частину коштів. Одному із них компенсують 30 тисяч гривень, другому – більше 22 тисяч.

– Пропонується затвердити реєстр суб’єктів господарювання, які мають право на часткове відшкодування вартості придбання генераторів, – озвучила проект рішення Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці. – До нього включені два суб’єкти господарювання згідно рішення комісії, та які відповідають вимогам положення про фінансову підтримку, тобто мають більше ніж три наймані особи та виплачують зарплату більшу, ніж середня по місту. Також пропонується провести відшкодування перерахування коштів на відповідні банківські рахунки в сумі, що не перевищує 30 тисяч гривень або 50% від вартості генератора.

На попередньому засіданні виконкому, 1 березня, до рішення «Про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва» внесли зміни. Вони стосуються порядку часткового відшкодування вартості придбання генераторів. З першого квітня право на відшкодування будуть мати суб’єкти господарювання, які нараховують зарплату працівникам у розмірі не меншому, ніж дві мінімальні зарплати, встановлені на законодавчому рівні – 13400 гривень. До початку квітня подати документи на відшкодування можуть підприємці, які забезпечують рівень оплати праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати по місту – 13250 гривень.

Для отримання відшкодування суб’єктам малого та середнього підприємництва необхідно подати пакет документів у Центр надання адміністративних послуг.