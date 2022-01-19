Тернопільські волонтери відправили українським захисникам квадрокоптери. Їх військовослужбовці використовуватимуть у зоні бойових дій на східній Україні.

Волонтери у Тернополі придбали квадрокоптери, завдяки допомозі підприємців і небайдужих людей. Як повідомила волонтерка Христина Феціца, вдалося зібрати достатню суму коштів для покупки двох квадрокоптерів. Ці технічні засоби — необхідність у сучасних бойових умовах.

“Замість одного, назбирали аж на два квадрокоптери: Autel EVO II Pro Rugged Bundle для розвідки. Завдяки небайдужим продавцям, замість 134 798 грн оплатила 113 400 грн! Знову і знову переконуюсь, що в єдності наша сила”.

Додамо, крім звичної зброї, на Донбасі іноді застосовують власні ноу-хау. Цивільні квадрокоптери використовують для доставки боєприпасів і навіть перетворюють на саморобну вибухівку.