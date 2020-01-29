Чергову порцію вареників повезли тернопільські волонтери на Східну Україну. Місцеві господині приготували більше десяти відер української традиційної страви.

Тернопільська волонтерка пані Марія готує вареники для українських воїнів від початку антитерористичної операції. Вона збирає жінок двічі на тиждень.

«Руки робочі нам завжди потрібні. Тому ми раді усім, хто приходить ліпити вареники. Атмосфера у нас дуже хороша, дружня, ми розуміємо, наскільки це важливо для наших захисників».

Відвозять вареники у зону бойових дій волонтери грипи «Схід і захід разом».

«Відправляємося у чергову волонтерську поїздку на схід від тернопільських волонтерів. Напевно немає в зоні ООС ( АТО) такого місця, де б не побували вареники від “БункерС”. Це напевно найбільш затребуваний, стратегічний продукт для наших захисників. Тому щира вам подяка, шановні наші господині, за вашу працю», – зазначає волонтер Володимир Мосейко.

Додамо, господині з громадської організації «Бункер С» організували більше тисячі зустрічей для приготування вареників. Вони готові працювати, поки триватиме війна в Україні.

Софія Романська