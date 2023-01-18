Автомобілі для потреб ЗСУ передали на передову волонтери громадської організації “Десантно-козацький рій”. Придбати позашляховики допомогли благодійники зі Сполучених Штатів Америки.

Як повідомив голова громадської організації “Десантно-козацький рій” Володимир Мосейко, це – не перша допомога від американських благодійників.

«Ми співпрацюємо з благодійним фондом зі Сполучених Штатів Америки. Отримали для України вже багато різної допомоги – це і продукти для переселенців, різноманітна амуніція для військових, бронежилети, ну і, звичайно, автомобілі. Машини дуже потрібні на війні. У цих пікапах можна вивозити поранених бійців, тут можна розмістити будь-яке озброєння, у них хороша вантажопідйомність, такі автомобілі дуже потрібні фронту. Тому вдячні нашим благодійникам», – зазначив Володимир Мосейко.

Перед відправленням на передову автомобілі завантажили гуманітарною допомогою для українських захисників.