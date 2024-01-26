Студенти Тернопільського національного педагогічного університету замість організації випускного вирішили витратити гроші на дрон для потреб військових. Гроші збирали всім випуском, а це 80 магістрантів заочної і денної форми навчання.

Про це розповіла Суспільному магістрантка Олександра Волоцюга.

“У нас дуже багато випускників історичного, які зараз перебувають на фронті, які вже були на фронті. І видалося набагато доцільніше вкласти кошти, за які ми могли б придбати квіти викладачам або інші якісь пам’ятні речі факультету, купити щось таке, що б наблизило нашу перемогу”.

Вартість дрона — 15 200 гривень. Його сконструював тернополянин Святослав Журовський.

“Хто скільки міг, стільки здавав, не було якоїсь конкретної суми”, — каже магістр історичного факультету Владислав Павловський.

Дрон віддадуть у 10 гірсько-штурмову бригаду. Його передасть військовим ректор Богдан Буяк.

“Технічні характеристики оцінять наші Збройні сили. На сьогоднішній день це так звані дрони-камікадзе, які летять в одну сторону і, я думаю, саме цей дрон досягне своєї цілі”.